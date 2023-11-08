Продукты
ATN100804
ATLASDESIGN ANTIQUE 4-постовая РАМКА, универсальная, ИЗУМРУД
ATN100804
ATN100804

ATLASDESIGN ANTIQUE 4-постовая РАМКА, универсальная, ИЗУМРУД

Референс: ATN100804
Линейка AtlasDesign

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Antique (цвет изумруд) четырехпостовая. Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. Серия рамок AtlasDesign Antique отвечает высочайшим эстетическим требованиям и превосходно вписывается в изысканный классический интерьер. Теперь традиционный выключатель может стать поистине декоративным элементом.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Зеленый
Ширина 296 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 83 мм
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.469020102751529.68.31.1 см. 0.051кг.
BB1
25шт.469020102752240.610.78.5 см. 0.279кг.
CAR
320шт.1469020102752920.641.515.1 см. 1.284кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Техническая документация Рамки серии AtlasDesign Antique
Дата документа: 23/11/2023
Формат PDF
Размер 363.33 kB
Рамки серии AtlasDesign Antique
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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