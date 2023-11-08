Продукты
ATN100901
ATLASDESIGN ANTIQUE 1-постовая РАМКА, СТАЛЬ
ATN100901
ATN100901

ATLASDESIGN ANTIQUE 1-постовая РАМКА, СТАЛЬ

Референс: ATN100901
Линейка AtlasDesign

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Antique (цвет сталь) одинарная. Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. Серия рамок AtlasDesign Antique отвечает высочайшим эстетическим требованиям и превосходно вписывается в изысканный классический интерьер. Теперь традиционный выключатель может стать поистине декоративным элементом.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Серый
Ширина 83 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 83 мм
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010269908.38.31.1 см. 0.016кг.
BB1
25шт.469020102700323.99.910 см. 0.191кг.
CAR
340шт.1469020102700024.741.211.5 см. 0.959кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Техническая документация Рамки серии AtlasDesign Antique
Дата документа: 23/11/2023
Формат PDF
Размер 363.33 kB
Рамки серии AtlasDesign Antique
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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