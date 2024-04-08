Продукты
ATN101103
ATLASDESIGN ANTIQUE 3-постовая РАМКА, универсальная, АКВАМАРИН
ATN101103
ATN101103

ATLASDESIGN ANTIQUE 3-постовая РАМКА, универсальная, АКВАМАРИН

Референс: ATN101103
Линейка AtlasDesign

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Antique (цвет аквамарин) трехпостовая. Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. Серия рамок AtlasDesign Antique отвечает высочайшим эстетическим требованиям и превосходно вписывается в изысканный классический интерьер. Теперь традиционный выключатель может стать поистине декоративным элементом.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.469020102737922.58.31.1 см. 0.038кг.
BB1
25шт.469020102738610.240.37.2 см. 0.228кг.
CAR
320шт.1469020102738320.541.815.1 см. 1.083кг.
P12
41680шт.12080120 см. 101кг.
Документы
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Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 08/04/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Техническая документация Рамки серии AtlasDesign Antique
Дата документа: 23/11/2023
Формат PDF
Размер 363.33 kB
Рамки серии AtlasDesign Antique
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