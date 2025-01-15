ATLASDESIGN AIR 2-постовая РАМКА, СТАЛЬ/дымчатый черный

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Air (цвет сталь) двухместная. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Дизайн рамок AtlasDesign Air создает иллюзию парения, придавая интерьеру легкость и воздушность. Преобразите свой дом с помощью рамок AtlasDesign Air, которые станут изысканным дополнением к любому стилю в различной цветовой гамме.