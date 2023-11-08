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ATN343202
ATLASDESIGN NATURE 2-постовая РАМКА, МРАМОР АЙС ГРЕЙ
ATN343202
ATN343202

ATLASDESIGN NATURE 2-постовая РАМКА, МРАМОР АЙС ГРЕЙ

Референс: ATN343202
Линейка AtlasDesign

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Nature (цвет мрамор айс грей) 2-постовая. - Устанавливается в вертикальном и горизонтальном положениях. -Искусственный мрамор - это современный отделочный материал, который отличается эстетическим внешним видом и идеально дополнит ваш интерьер. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Серый
Ширина 156 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 85 мм
Основные характеристики
Область применения монтаж
Количество мест 2-постовая horizontal/vertical
Режим фиксации 4 точки крепления
Серия продукта AtlasDesign
Серия AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Расстояние между центрами 71 мм
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): центре пластины PMMA (полиметилметакрилат)
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648171845715.658.541.11 см. 122г.
BB1
28шт.1360648171845437.218.610.6 см. 1.119кг.
CAR
316шт.2360648171845138.438.412.1 см. 2.61кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 11.1 мм
Высота 85.4 мм
Вес 0.093 кг
Ширина 156.5 мм
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