ATLASDESIGN NATURE 4-постовая РАМКА, МРАМОР АЙС ГРЕЙ
ATLASDESIGN NATURE 4-постовая РАМКА, МРАМОР АЙС ГРЕЙ
Референс: ATN343204
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Nature (цвет мрамор айс грей) 4-постовая. - Устанавливается в вертикальном и горизонтальном положениях. - Искусственный мрамор - это современный отделочный материал, который отличается эстетическим внешним видом и идеально дополнит ваш интерьер. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Серый
Ширина 298 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 85 мм
Основные характеристики
Область применения монтаж
Количество мест 4-постовая horizontal/vertical
Серия AtlasDesign
Тип продукта 4-gang frame
Режим фиксации 4 точки крепления
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): центре пластины PMMA (полиметилметакрилат)
Расстояние между центрами 71 мм
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481718471
|29.87
|8.5
|1.11
|см.
|220
|г.
BB1
|2
|—
|6
|шт.
|13606481718478
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|1.464
|кг.
CAR
|3
|—
|12
|шт.
|23606481718475
|38.4
|38.4
|12.1
|см.
|3.3
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 11.1 мм
Высота 85.4 мм
Вес 0.17 кг
Ширина 293.7 мм
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Тип документа
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