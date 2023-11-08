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ATN440351
ATLASDESIGN AQUA 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, IP44, сх.5, 10АХ, механизм, АЛЮМИНИЙ
ATN440351

ATLASDESIGN AQUA 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, IP44, сх.5, 10АХ, механизм, АЛЮМИНИЙ

Референс: ATN440351
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Aqua (цвет алюминий) выключателя 2-клавишного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Изделие со степенью защиты IP44 обеспечит безопасность использования в ванной и на кухне. - Несмотря на внешнее сходство, конструкция рамок серии AtlasDesign Aqua отличается от конструкции рамок AtlasDesign. Механизмы и рамки со степенью защиты IP20 несовместимы с механизмами и рамками со степенью защиты IP44.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Режим фиксации винты
Тип упаковки Флоупак
Цветовой оттенок Алюминий
Количество в одном комплекте комплект из 5 шт.
Комплектация изделия механизм
Дополнительные характеристики
Стандарты IEC 60669
Количество клавиш 2
Относительная влажность 60-60 %
Электрическая износостойкость 40000.0 циклы в соответствии с IEC 60669
Тип монтажа утопленный
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP44
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010210943511.53.6 см. 0.062кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Выключатели и переключатели серии AtlasDesign IP44
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 266.94 kB
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign IP44
С/Д-UZ UZ.SMT.01.0026.75483261
Формат PDF
Размер 501.62 kB
Срок действия: 04/03/2022 - 04/03/2025
UZ.SMT.01.0026.75483261
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