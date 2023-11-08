ATLASDESIGN AQUA 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ IP44, сх.6, 10АХ, механизм, АЛЮМИНИЙ
ATLASDESIGN AQUA 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ IP44, сх.6, 10АХ, механизм, АЛЮМИНИЙ
Референс: ATN440361
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Aqua (цвет алюминий) выключателя 1-клавишного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Изделие со степенью защиты IP44 обеспечит безопасность использования в ванной и на кухне. - Несмотря на внешнее сходство, конструкция рамок серии AtlasDesign Aqua отличается от конструкции рамок AtlasDesign. Механизмы и рамки со степенью защиты IP20 несовместимы с механизмами и рамками со степенью защиты IP44.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Тип упаковки Флоупак
Номинальный ток 10 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Область применения освещение
Серия AtlasDesign
Цветовой оттенок карбон
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Стандарты IEC 60669
Исполнительное устройство клавиша
Количество клавиш 1
Относительная влажность 60-60 %
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP44
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489584153
|7.1
|4
|7.1
|см.
|74
|г.
CAR
|3
|—
|10
|шт.
|13606489584150
|23.2
|8.9
|19.5
|см.
|856
|г.
Документы
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Формат PDF
Размер 266.94 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
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