ATLASDESIGN AQUA 1-постовая РАМКА IP44, КАРБОН
ATLASDESIGN AQUA 1-постовая РАМКА IP44, КАРБОН
Референс: ATN441001
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Aqua (цвет карбон) одинарная. - Изделие со степенью защиты IP44 обеспечит безопасность использования в ванной и на кухне. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения. - Несмотря на внешнее сходство, конструкция рамок серии AtlasDesign Aqua отличается от конструкции рамок AtlasDesign. Механизмы и рамки со степенью защиты IP20 несовместимы с механизмами и рамками со степенью защиты IP44.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Черный
Ширина 83 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 83 мм
Основные характеристики
Количество мест 1-постовая горизонтальная/вертикальная
Режим фиксации 4 точки крепления
Цветовой оттенок карбон
Область применения монтаж
Тип продукта рамка
Дополнительные характеристики
Стандарты EN 60669-1
Расстояние между центрами 71 мм
Поверхность антибактериальный
Вес нетто 0.025 кг
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): рамка
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP44
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481813008
|8.3
|8.3
|3.4
|см.
|24
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|13606481813005
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|350
|г.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|23606481813002
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|880
|г.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 83 мм
Ширина 83 мм
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Тип документа
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