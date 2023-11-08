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ATN441001
ATLASDESIGN AQUA 1-постовая РАМКА IP44, КАРБОН
ATN441001
ATN441001

ATLASDESIGN AQUA 1-постовая РАМКА IP44, КАРБОН

Референс: ATN441001
Линейка AtlasDesign

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Aqua (цвет карбон) одинарная. - Изделие со степенью защиты IP44 обеспечит безопасность использования в ванной и на кухне. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения. - Несмотря на внешнее сходство, конструкция рамок серии AtlasDesign Aqua отличается от конструкции рамок AtlasDesign. Механизмы и рамки со степенью защиты IP20 несовместимы с механизмами и рамками со степенью защиты IP44.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Черный
Ширина 83 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 83 мм
Основные характеристики
Количество мест 1-постовая горизонтальная/вертикальная
Режим фиксации 4 точки крепления
Цветовой оттенок карбон
Область применения монтаж
Тип продукта рамка
Дополнительные характеристики
Стандарты EN 60669-1
Расстояние между центрами 71 мм
Поверхность антибактериальный
Вес нетто 0.025 кг
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): рамка
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP44
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064818130088.38.33.4 см. 24г.
BB1
210шт.1360648181300523.219.58.9 см. 350г.
CAR
320шт.2360648181300240.424.210.6 см. 880г.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 83 мм
Ширина 83 мм
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Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Рамки серии AtlasDesign IP44
Дата документа: 11/11/2023
Формат PDF
Размер 302.2 kB
Рамки серии AtlasDesign IP44
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