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ATN441003
ATLASDESIGN AQUA 3-постовая РАМКА, IP44, КАРБОН
ATN441003

ATLASDESIGN AQUA 3-постовая РАМКА, IP44, КАРБОН

Референс: ATN441003
Линейка AtlasDesign

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Aqua (цвет каробн) трехместная. - Изделие со степенью защиты IP44 обеспечит безопасность использования в ванной и на кухне. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения. - Несмотря на внешнее сходство, конструкция рамок серии AtlasDesign Aqua отличается от конструкции рамок AtlasDesign. Механизмы и рамки со степенью защиты IP20 несовместимы с механизмами и рамками со степенью защиты IP44.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Черный
Ширина 154 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 83 мм
Основные характеристики
Количество мест 3-постовая горизонтальная/вертикальная
Цветовой оттенок карбон
Тип продукта рамка
Режим фиксации 4 точки крепления
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): рамка
Стандарты EN 60669-1
Расстояние между центрами 71 мм
Вес нетто 0.04 кг
Поверхность декоративное покрытие
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP44
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
BB1
25шт.1360648104180437.218.610.6 см. 1.051кг.
BAG
25шт.1360648104180437.218.610.6 см. 451г.
CAR
310шт.2360648104180138.438.412.1 см. 2.477кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 83 мм
Ширина 225 мм
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Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Рамки серии AtlasDesign IP44
Дата документа: 11/11/2023
Формат PDF
Размер 302.2 kB
Рамки серии AtlasDesign IP44
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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