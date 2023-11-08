Продукты
ATN544026
AtlasDesign PROFI IP54 О/У РОЗЕТКА двойная с з/к со шторками 16А, АНТРАЦИТ
ATN544026
ATN544026
ATN544026
ATN544026

AtlasDesign PROFI IP54 О/У РОЗЕТКА двойная с з/к со шторками 16А, АНТРАЦИТ

Референс: ATN544026
Линейка AtlasDesign

Розетка двойная с заземлением со шторками для открытого монтажа, 16А, 250В. Степень защиты IP:54, Степень защиты IK: IK08. Продукция AtlasDesign Profi54 созданы специально для тех мест, где требуется повышенная защита от влаги и пыли. Уютная веранда в загородном доме, уличное кафе, любимый гараж или мастерская – выключатели и розетки будут обеспечивать надежную защиту и радовать глаз современным дизайном. Элегантный цвет антрацит гармонично впишется в любую обстановку.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Открытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Основные характеристики
Номинальный ток 16 A в 220...250 В Переменный ток 50 Гц
Конфигурация полюсов розеток 2P + E
Комплектация изделия изделие в сборе
Режим фиксации винт
Тип продукта розетка
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Количество розеток 2
Относительная влажность 60-60 %
Тип крышки shutter крышка
Электрическая износостойкость 5000 циклы
Условия эксплуатации
Степень ударостойкости ik IK08
Степень защиты ip IP54
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648204484512.17.25.6 см. 181г.
BAG
26шт.1360648204484237.218.68 см. 1.205кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 56 мм
Высота 72 мм
Ширина 121 мм
Документы
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Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетки серии AtlasDesign IP54
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 275.34 kB
Розетки серии AtlasDesign IP54
С/Д-UZ UZ.SMT.01.0026.75482392
Формат PDF
Размер 533.05 kB
Срок действия: 04/03/2022 - 04/03/2025
UZ.SMT.01.0026.75482392
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