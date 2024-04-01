Продукты
AVC0450B400
ДКИН 450 кВА, 400 В, IP20, шкаф с внешним байпас
AVC0450B400

ДКИН 450 кВА, 400 В, IP20, шкаф с внешним байпас

Референс: AVC0450B400
Спецификация
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.14680409064815100220210 см. 1 450кг.
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Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.МЕ68.В.00764_24
Формат PDF
Размер 1.44 MB
Срок действия: 01/04/2024 - 31/03/2029
ЕАЭС RU С-CN.МЕ68.В.00764_24
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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