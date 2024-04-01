ДКИН 600 кВА, 400 В, IP20, шкаф с внешним байпас
ДКИН 600 кВА, 400 В, IP20, шкаф с внешним байпас
Референс: AVC0600B400
Спецификация
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|14680409064952
|100
|220
|210
|см.
|1 650
|кг.
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Тип документа
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.МЕ68.В.00764_24
Формат PDF
Размер 1.44 MB
Срок действия: 01/04/2024 - 31/03/2029
ЕАЭС RU С-CN.МЕ68.В.00764_24
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