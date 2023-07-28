Продукты
BATWIRESET25
Перемычки для одной бат. Лин., 25кв.мм

Перемычки для одной бат. Лин., 25кв.мм

Референс: BATWIRESET25
Линейка Uniprom
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.1 0001 0001 000 см. 120кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС N RU Д-RU.РА05.В.95057_23
Формат PDF
Размер 954.2 kB
Срок действия: 28/07/2023 - 27/07/2028
ЕАЭС N RU Д-RU.РА05.В.95057_23
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик