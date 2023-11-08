BLANCA С/У IP44 РОЗЕТКА с заземл. со шторк., с крышкой, 16А, 250В, МОЛОЧНЫЙ
BLANCA С/У IP44 РОЗЕТКА с заземл. со шторк., с крышкой, 16А, 250В, МОЛОЧНЫЙ
Референс: BLNRS441112
Розетка Systeme Electric BLANCA (молочный, скрытой установки) розетки одинарной с заземлением, шторками и крышкой подходит для сетей 250 В, на ток 16А. Изделие со степенью защиты IP44 обеспечит безопасность использования в ванной и на кухне.
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
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Дата документа: 14/11/2023
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Техническая документация Розетки IP44 BLNRS44111x серии BlancaРозетки IP44 BLNRS44111x серии Blanca
Дата документа: 07/02/2024
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С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00128_23ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00128_23
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Срок действия: 07/08/2023 - 06/08/2028
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