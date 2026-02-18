Внешний батарейный блок для ИБП серии SRV, 12 шт. АКБ, 12В 9Ач
Референс: BPSEV72RT2UG2
Серия Smart-Save Online SRV G2
Спецификация
Технические характеристики
EC000357 Аккумулятор (заряжаемый элемент питания)
Количество элементов/ячеек 72
Высота с учетом полюса (контактного вывода) 86.6
Температура эксплуатации 0-40
Подходит для взрывоопасных сред Нет
Документы
SRVSEG2 1-3K Руководство пользователя
Дата документа: 18/02/2026
Формат PDF
Размер 2.94 MB
SRVSEG2 1-3K Руководство пользователя
