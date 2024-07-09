Продукты
C9R76263
City9 Set ВДТ 63А 2P 100мА A-S 230В
C9R76263
C9R76263
C9R76263
C9R76263

City9 Set ВДТ 63А 2P 100мА A-S 230В

Референс: C9R76263
Серия City9 Set RCCB

Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) серии City9 Set Systeme Electric, селективный, 2-полюсный, номинальный ток 63А, ток утечки 100 мА, тип А, электромеханический. Применяется в электрических сетях напряжением 230В. ВДТ типа S устанавливается на вводе и служит для обеспечения полной селективности благодаря задержке срабатывания. Кнопка тест обеспечивает проверку работоспособности аппарата. Крепление на DIN-рейку шириной 35 мм. Подключение сверху и снизу. Безопасные клеммы с защитой от неправильного подключения.

5 610  
Спецификация
Технические характеристики
EC000003 Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО)
Кратковременная задержка срабатывания Да
Глубина установочная 45
Поперечное сечение подключаемого многопроволочного (гибкого) провода 1-16
Степень защиты (IP) IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804091882799.64.98.5 см. 0.223кг.
P12
41728шт.12080105 см. 412кг.
Документы
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог City9 Set 2024
Дата документа: 09/07/2024
Формат PDF
Размер 9.07 MB
Каталог City9 Set 2024
Техническая документация
City9 Set Выключатели дифференциального тока (ВДТ)
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 345.43 kB
City9 Set Выключатели дифференциального тока (ВДТ)
3D модели
3D модель City9 ВДТ 2P
Дата документа: 12/02/2025
Формат STP
Размер 6.35 MB
3D модель City9 ВДТ 2P
2D чертежи
2D модель City9 ВДТ 2P
Дата документа: 12/02/2025
Формат ZIP
Размер 240.27 kB
2D модель City9 ВДТ 2P
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