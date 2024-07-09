City9 Set ВДТ 40А 4P 100мА A-S 400В
City9 Set ВДТ 40А 4P 100мА A-S 400В
Референс: C9R76440
Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) серии City9 Set Systeme Electric, селективный, 4-полюсный, номинальный ток 40А, ток утечки 100 мА, тип А, электромеханический. Применяется в электрических сетях напряжением 400В. ВДТ типа S устанавливается на вводе и служит для обеспечения полной селективности благодаря задержке срабатывания. Кнопка тест обеспечивает проверку работоспособности аппарата. Крепление на DIN-рейку шириной 35 мм. Подключение сверху и снизу. Безопасные клеммы с защитой от неправильного подключения.
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Спецификация
Технические характеристики
EC000003 Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО)
Кратковременная задержка срабатывания Да
Глубина установочная 45
Поперечное сечение подключаемого многопроволочного (гибкого) провода 1-16
Степень защиты (IP) IP20
Гарантия на оборудование
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409189504
|8.3
|9.9
|8.5
|см.
|0.347
|кг.
P12
|4
|—
|864
|шт.
|—
|120
|80
|100
|см.
|330
|кг.
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Тип документа
Каталог
Каталог City9 Set 2024
Дата документа: 09/07/2024
Формат PDF
Размер 9.07 MB
Каталог City9 Set 2024
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Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 345.43 kB
City9 Set Выключатели дифференциального тока (ВДТ)
3D модели
3D модель City9 ВДТ 4P
Дата документа: 12/02/2025
Формат STP
Размер 10.02 MB
3D модель City9 ВДТ 4P
2D чертежи
2D модель City9 ВДТ 4P
Дата документа: 12/02/2025
Формат ZIP
Размер 269.85 kB
2D модель City9 ВДТ 4P
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