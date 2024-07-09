City9 Set ВДТ 63А 4P 100мА A-S 400В

Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) серии City9 Set Systeme Electric, селективный, 4-полюсный, номинальный ток 63А, ток утечки 100 мА, тип А, электромеханический. Применяется в электрических сетях напряжением 400В. ВДТ типа S устанавливается на вводе и служит для обеспечения полной селективности благодаря задержке срабатывания. Кнопка тест обеспечивает проверку работоспособности аппарата. Крепление на DIN-рейку шириной 35 мм. Подключение сверху и снизу. Безопасные клеммы с защитой от неправильного подключения.