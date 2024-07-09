Продукты
C9XPC04
Вводная клемма 25мм2 1-3P
C9XPC04
C9XPC04

Вводная клемма 25мм2 1-3P

Референс: C9XPC04

Вводная клемма для 1-3 полюсных гребенчатых шинок серии City9 Systeme Electric, на номинальный ток 63 А, разъем для кабеля до 25 кв.мм. Обеспечивает безопасное и удобное соединение кабеля и гребенчатой шинки.

Спецификация
Технические характеристики
EC002498 Аксессуары для низковольтного оборудования
Цвет Светло-серый
Способ монтажа Винт
Тип компонента/запасной части Коннектор (соединитель)
Номинальный ток 63
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4.51.61.7 см. 0.013кг.
BB1
24шт.468040919043210.582 см. 0.053кг.
CAR
31000шт.1468040919043926.432.522.5 см. 13.544кг.
P12
432000шт.12080105 см. 445кг.
Документы
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог City9 Set 2024
Дата документа: 09/07/2024
Формат PDF
Размер 9.07 MB
Каталог City9 Set 2024
Техническая документация
Инструкция вводные клеммы City9 Set
Дата документа: 20/10/2024
Формат PDF
Размер 175.07 kB
Инструкция вводные клеммы City9 Set
Д-ТР ТС-НВО
ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.71779_24
Формат PDF
Размер 811.93 kB
Срок действия: 13/03/2024 - 12/03/2029
ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.71779_24
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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