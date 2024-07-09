Вводная клемма 25мм2 1-3P
Вводная клемма 25мм2 1-3P
Референс: C9XPC04
Вводная клемма для 1-3 полюсных гребенчатых шинок серии City9 Systeme Electric, на номинальный ток 63 А, разъем для кабеля до 25 кв.мм. Обеспечивает безопасное и удобное соединение кабеля и гребенчатой шинки.
Спецификация
Технические характеристики
EC002498 Аксессуары для низковольтного оборудования
Цвет Светло-серый
Способ монтажа Винт
Тип компонента/запасной части Коннектор (соединитель)
Номинальный ток 63
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|4.5
|1.6
|1.7
|см.
|0.013
|кг.
BB1
|2
|—
|4
|шт.
|4680409190432
|10.5
|8
|2
|см.
|0.053
|кг.
CAR
|3
|—
|1000
|шт.
|14680409190439
|26.4
|32.5
|22.5
|см.
|13.544
|кг.
P12
|4
|—
|32000
|шт.
|—
|120
|80
|105
|см.
|445
|кг.
Документы
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Тип документа
Каталог
Каталог City9 Set 2024
Дата документа: 09/07/2024
Формат PDF
Размер 9.07 MB
Каталог City9 Set 2024
Техническая документация
Инструкция вводные клеммы City9 Set
Дата документа: 20/10/2024
Формат PDF
Размер 175.07 kB
Инструкция вводные клеммы City9 Set
Д-ТР ТС-НВО
ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.71779_24
Формат PDF
Размер 811.93 kB
Срок действия: 13/03/2024 - 12/03/2029
ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.71779_24
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