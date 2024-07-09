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C9XPE110
Заглушки боковые для шин. греб 1P
C9XPE110

Заглушки боковые для шин. греб 1P

Референс: C9XPE110

Боковые заглушки для однополюсных гребенчатых шинок серии City9 Systeme Electric - Обеспечивают изоляцию торцов гребенчатых шинок.

Спецификация
Технические характеристики
EC002287 Комплектующие для малого распределительного щита
Цвет Серый
Тип компонента/запасной части Прочее
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.10.50.5 см. 0.001кг.
BB1
210шт.4680409190470622 см. 0.01кг.
CAR
33000шт.2468040919047422.95.956.4 см. 0.4кг.
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Тип документа
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Каталог
Каталог City9 Set 2024
Дата документа: 09/07/2024
Формат PDF
Размер 9.07 MB
Каталог City9 Set 2024
Техническая документация
Инструкция Гребенчатые шинки City9 Set
Дата документа: 20/10/2024
Формат PDF
Размер 177.37 kB
Инструкция Гребенчатые шинки City9 Set
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