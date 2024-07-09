Заглушки боковые для шин. греб 2P
Заглушки боковые для шин. греб 2P
Референс: C9XPE210
Боковые заглушки для двухполюсных гребенчатых шинок серии City9 Systeme Electric - Обеспечивают изоляцию торцов гребенчатых шинок.
Спецификация
Технические характеристики
EC002287 Комплектующие для малого распределительного щита
Цвет Серый
Тип компонента/запасной части Прочее
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|1
|1
|0.5
|см.
|0.001
|кг.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|4680409190456
|6
|2
|2
|см.
|0.01
|кг.
CAR
|3
|—
|3000
|шт.
|24680409190450
|22.9
|5.95
|6.4
|см.
|0.4
|кг.
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Тип документа
Каталог
Каталог City9 Set 2024
Дата документа: 09/07/2024
Формат PDF
Размер 9.07 MB
Каталог City9 Set 2024
Техническая документация
Инструкция Гребенчатые шинки City9 Set
Дата документа: 20/10/2024
Формат PDF
Размер 177.37 kB
Инструкция Гребенчатые шинки City9 Set
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