Заглушки боковые для шин. греб 1P+N
Заглушки боковые для шин. греб 1P+N
Референс: C9XPE640
Спецификация
Технические характеристики
EC002287 Комплектующие для малого распределительного щита
Цвет Серый
Тип компонента/запасной части Прочее
Гарантия на оборудование
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|1
|1
|0.5
|см.
|0.001
|кг.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|4680409190494
|6
|2
|2
|см.
|0.01
|кг.
CAR
|3
|—
|1500
|шт.
|24680409190498
|22.9
|5.95
|6.4
|см.
|0.2
|кг.
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