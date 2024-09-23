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C9XPE640
Заглушки боковые для шин. греб 1P+N

Заглушки боковые для шин. греб 1P+N

Референс: C9XPE640
Спецификация
Технические характеристики
EC002287 Комплектующие для малого распределительного щита
Цвет Серый
Тип компонента/запасной части Прочее
Гарантия на оборудование
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.110.5 см. 0.001кг.
BB1
210шт.4680409190494622 см. 0.01кг.
CAR
31500шт.2468040919049822.95.956.4 см. 0.2кг.
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