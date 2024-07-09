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C9XPH112
Шинка Греб. 1P (L1) 18мм 12мод 63А
C9XPH112

Шинка Греб. 1P (L1) 18мм 12мод 63А

Референс: C9XPH112

Гребенчатая шинка для аппаратов серии City9 Set, однополюсная, 12 модулей по 18 мм, на номинальный ток 63 А, тип разъема - PIN (штырь), цвет - светло-серый. Предназначена для распределения электропитания внутри распределительного щита. Обеспечивает легкую и надежную сборку распределительного щита без использования кабельных перемычек. Контактные зубцы расположены в соответствии с вводами подключаемых устройств. Обеспечена идентификация контактов шин. Могут быть разрезаны или распилены. Поставляются с боковыми заглушками IP20, установка которых обязательна. Неподключенные контактные зубцы могут быть изолированы защитными колпачками (аксессуар).

Спецификация
Технические характеристики
EC000215 Фазовая шина (шинная разводка)
Количество полюсов 1
Длина 229
Номинальный продолжительный ток Iu 63
Размер шага 18
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040919041822.90.5951.5 см. 0.036кг.
BB1
210шт.46804091904255.121.93.2 см. 0.375кг.
CAR
3300шт.24680409190429263322.3 см. 12.23кг.
P12
49600шт.12080103 см. 403кг.
Документы
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог City9 Set 2024
Дата документа: 09/07/2024
Формат PDF
Размер 9.07 MB
Каталог City9 Set 2024
Техническая документация
Инструкция Гребенчатые шинки City9 Set
Дата документа: 20/10/2024
Формат PDF
Размер 177.37 kB
Инструкция Гребенчатые шинки City9 Set
Д-ТР ТС-НВО
ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.71779_24
Формат PDF
Размер 811.93 kB
Срок действия: 13/03/2024 - 12/03/2029
ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.71779_24
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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