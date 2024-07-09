Шинка Греб. 1P (L1) 18мм 56мод 63А

Гребенчатая шинка для аппаратов серии City9 Set, однополюсная, 56 модулей по 18 мм, на номинальный ток 63 А, тип разъема - PIN (штырь), цвет - светло-серый. Предназначена для распределения электропитания внутри распределительного щита. Обеспечивает легкую и надежную сборку распределительного щита без использования кабельных перемычек. Контактные зубцы расположены в соответствии с вводами подключаемых устройств. Обеспечена идентификация контактов шин. Могут быть разрезаны или распилены. Поставляются с боковыми заглушками IP20, установка которых обязательна. Неподключенные контактные зубцы могут быть изолированы защитными колпачками (аксессуар).