Шинка Греб. 1P (L1) 18мм 56мод 63А
Шинка Греб. 1P (L1) 18мм 56мод 63А
Референс: C9XPH156
Гребенчатая шинка для аппаратов серии City9 Set, однополюсная, 56 модулей по 18 мм, на номинальный ток 63 А, тип разъема - PIN (штырь), цвет - светло-серый. Предназначена для распределения электропитания внутри распределительного щита. Обеспечивает легкую и надежную сборку распределительного щита без использования кабельных перемычек. Контактные зубцы расположены в соответствии с вводами подключаемых устройств. Обеспечена идентификация контактов шин. Могут быть разрезаны или распилены. Поставляются с боковыми заглушками IP20, установка которых обязательна. Неподключенные контактные зубцы могут быть изолированы защитными колпачками (аксессуар).
Спецификация
Технические характеристики
EC000215 Фазовая шина (шинная разводка)
Количество полюсов 1
Длина 1025
Номинальный продолжительный ток Iu 63
Размер шага 18
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409190357
|102.5
|0.595
|1.5
|см.
|0.168
|кг.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|4680409190364
|101.5
|4.8
|1.8
|см.
|1.781
|кг.
CAR
|3
|—
|50
|шт.
|14680409190361
|103
|10.5
|8.2
|см.
|9.159
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог City9 Set 2024
Дата документа: 09/07/2024
Формат PDF
Размер 9.07 MB
Каталог City9 Set 2024
Техническая документация
Инструкция Гребенчатые шинки City9 Set
Дата документа: 20/10/2024
Формат PDF
Размер 177.37 kB
Инструкция Гребенчатые шинки City9 Set
Д-ТР ТС-НВО
ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.71779_24
Формат PDF
Размер 811.93 kB
Срок действия: 13/03/2024 - 12/03/2029
ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.71779_24
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