Шинка Греб. 2P (L1L2) 18мм 12мод 63А
Шинка Греб. 2P (L1L2) 18мм 12мод 63А
Референс: C9XPH212
Гребенчатая шинка для аппаратов серии City9 Set, двухполюсная, 12 модулей по 18 мм, на номинальный ток 63 А, тип разъема - PIN (штырь), цвет - светло-серый. Предназначена для распределения электропитания внутри распределительного щита. Обеспечивает легкую и надежную сборку распределительного щита без использования кабельных перемычек. Контактные зубцы расположены в соответствии с вводами подключаемых устройств. Обеспечена идентификация контактов шин. Могут быть разрезаны или распилены. Поставляются с боковыми заглушками IP20, установка которых обязательна. Неподключенные контактные зубцы могут быть изолированы защитными колпачками (аксессуар).
Спецификация
Технические характеристики
EC000215 Фазовая шина (шинная разводка)
Количество полюсов 2
Длина 233
Номинальный продолжительный ток Iu 63
Размер шага 18
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409190296
|23.3
|1.05
|1.5
|см.
|0.058
|кг.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|4680409190302
|8.8
|22
|2.8
|см.
|0.6
|кг.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|—
|10.2
|24.4
|7
|см.
|1.263
|кг.
P12
|4
|—
|5760
|шт.
|—
|120
|80
|104
|см.
|388
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог City9 Set 2024
Дата документа: 09/07/2024
Формат PDF
Размер 9.07 MB
Каталог City9 Set 2024
Техническая документация
Инструкция Гребенчатые шинки City9 Set
Дата документа: 20/10/2024
Формат PDF
Размер 177.37 kB
Инструкция Гребенчатые шинки City9 Set
Д-ТР ТС-НВО
ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.71779_24
Формат PDF
Размер 811.93 kB
Срок действия: 13/03/2024 - 12/03/2029
ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.71779_24
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