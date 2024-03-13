Шинка Греб. 1P+N (NL1) 9мм 12мод 63А
Шинка Греб. 1P+N (NL1) 9мм 12мод 63А
Референс: C9XPH612
Спецификация
Технические характеристики
EC000215 Фазовая шина (шинная разводка)
Количество полюсов 1
Длина 233
Номинальный продолжительный ток Iu 63
Размер шага 9
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409190272
|23.3
|1.05
|1.5
|см.
|0.091
|кг.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|4680409190289
|24
|7
|5
|см.
|0.91
|кг.
CAR
|3
|—
|160
|шт.
|24680409190283
|31.5
|25
|21.5
|см.
|14.56
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Д-ТР ТС-НВО
ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.71779_24
Формат PDF
Размер 811.93 kB
Срок действия: 13/03/2024 - 12/03/2029
ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.71779_24
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