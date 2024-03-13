Продукты
C9XPH612
Шинка Греб. 1P+N (NL1) 9мм 12мод 63А

Шинка Греб. 1P+N (NL1) 9мм 12мод 63А

Референс: C9XPH612
Спецификация
Технические характеристики
EC000215 Фазовая шина (шинная разводка)
Количество полюсов 1
Длина 233
Номинальный продолжительный ток Iu 63
Размер шага 9
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040919027223.31.051.5 см. 0.091кг.
BB1
210шт.46804091902892475 см. 0.91кг.
CAR
3160шт.2468040919028331.52521.5 см. 14.56кг.
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Д-ТР ТС-НВО
ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.71779_24
Формат PDF
Размер 811.93 kB
Срок действия: 13/03/2024 - 12/03/2029
ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.71779_24
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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