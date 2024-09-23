Продукты
C9XPT910
Колпачки для PIN 1P+N

Колпачки для PIN 1P+N

Референс: C9XPT910
Спецификация
Технические характеристики
EC002287 Комплектующие для малого распределительного щита
Тип компонента/запасной части Прочее
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.21.60.41 см. 0.005кг.
BB1
210шт.46804091905008.54.52 см. 0.051кг.
CAR
31000шт.1468040919050731.52521.5 см. 5.5кг.
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