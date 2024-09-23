Колпачки для PIN 1P+N
Колпачки для PIN 1P+N
Референс: C9XPT910
Спецификация
Технические характеристики
EC002287 Комплектующие для малого распределительного щита
Тип компонента/запасной части Прочее
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|21.6
|0.4
|1
|см.
|0.005
|кг.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|4680409190500
|8.5
|4.5
|2
|см.
|0.051
|кг.
CAR
|3
|—
|1000
|шт.
|14680409190507
|31.5
|25
|21.5
|см.
|5.5
|кг.
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