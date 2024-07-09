Продукты
C9XPT920
Колпачки для PIN 1P 2P 3P
C9XPT920

Колпачки для PIN 1P 2P 3P

Референс: C9XPT920

Изолирующие колпачки на контакты 1-3 полюсных гребенчатых шинок серий City9. Один референс содержит 5 колпачков. Предназначены для изоляции неиспользуемых контактных зубцов

Спецификация
Технические характеристики
EC002287 Комплектующие для малого распределительного щита
Тип компонента/запасной части Прочее
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.5.50.41.8 см. 0.004кг.
BB1
210шт.46804091905178.54.52 см. 0.035кг.
CAR
31000шт.1468040919051431.52521.5 см. 3.9кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог City9 Set 2024
Дата документа: 09/07/2024
Формат PDF
Размер 9.07 MB
Каталог City9 Set 2024
Техническая документация
Инструкция Гребенчатые шинки City9 Set
Дата документа: 20/10/2024
Формат PDF
Размер 177.37 kB
Инструкция Гребенчатые шинки City9 Set
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Фильтры
Поиск
Корзина