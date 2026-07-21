Привод воздушной заслонки, 2Нм 2/3п ⏦24В/⎓24В

Привод поворотной воздушной заслонки для систем общеобменной вентиляции, без пружинного возврата (реверсивный), крутящий момент 2 Нм, время срабатывания: не более 30 с (до угла 90°), направление поворота изменяется без переустановки привода, напряжение питания 24 В переменного или постоянного тока, сигнал управления 2-позиционный или 3-позиционный в зависимости от подключения, без концевых выключателей, температура эксплуатации от -30 до +50 °C, размер вала заслонки Ø6–16 мм или квадратный 5x5–12x12 мм, ручное управление осуществляется при нажатии кнопки, подключение на кабель, степень защиты корпуса IP54.