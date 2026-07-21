Продукты
DA04TEL
Привод воздушной заслонки, 4Нм 2/3п 2×SPDT/⏦250В×3(1,5)А ⏦230В
Привод воздушной заслонки, 4Нм 2/3п 2×SPDT/⏦250В×3(1,5)А ⏦230В

Привод воздушной заслонки, 4Нм 2/3п 2×SPDT/⏦250В×3(1,5)А ⏦230В

Референс: DA04TEL
Серия SystemeBMSAct

Привод воздушной заслонки для систем общеобменной вентиляции, крутящий момент 4 Нм, управление: ВКЛ/ВЫКЛ 2/3 позиционное, напряжение питания 230 В (от 100 до 240 В) переменного тока, время срабатывания не более 50 с для угла поворота 90°, диапазон температур: от -30 до +50 °C, вал заслонки Ø6–16 мм или 8x8…12x12 мм для квадратного сечения, подключение наклеммную колодку, сечение провода до 2,0 мм², имеется возможность ручного управления нажатием кнопки, 2 концевых однополюсных переключателя на два направления (SPDT), степень защиты корпуса IP44.

Спецификация
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040931021224138 см. 0.89кг.
CAR
312шт.14680409310219552625 см. 10.7кг.
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Тип документа
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Каталог
Каталог SystemeBMSAct приводы воздушных заслонок
Дата документа: 21/07/2026
Формат PDF
Размер 6.52 MB
Каталог SystemeBMSAct приводы воздушных заслонок
Техническая документация
Руководство на приводы воздушных заслонок SystemeBMSAct DA04/DA06
Дата документа: 28/07/2026
Формат PDF
Размер 409.69 kB
Руководство на приводы воздушных заслонок SystemeBMSAct DA04/DA06
Д-ТР ТС-ЭМС, Д-ТР ТС-НВО
ЕАЭС N RU Д-CN.РА06.В.07736_26
Формат PDF
Размер 235.71 kB
Срок действия: 15/07/2026 - 14/07/2031
ЕАЭС N RU Д-CN.РА06.В.07736_26
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