Привод воздушной заслонки, 4Нм 2/3п 2×SPDT/⏦250В×3(1,5)А ⏦230В
Привод воздушной заслонки, 4Нм 2/3п 2×SPDT/⏦250В×3(1,5)А ⏦230В
Референс: DA04TEL
Привод воздушной заслонки для систем общеобменной вентиляции, крутящий момент 4 Нм, управление: ВКЛ/ВЫКЛ 2/3 позиционное, напряжение питания 230 В (от 100 до 240 В) переменного тока, время срабатывания не более 50 с для угла поворота 90°, диапазон температур: от -30 до +50 °C, вал заслонки Ø6–16 мм или 8x8…12x12 мм для квадратного сечения, подключение наклеммную колодку, сечение провода до 2,0 мм², имеется возможность ручного управления нажатием кнопки, 2 концевых однополюсных переключателя на два направления (SPDT), степень защиты корпуса IP44.
Спецификация
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409310212
|24
|13
|8
|см.
|0.89
|кг.
CAR
|3
|—
|12
|шт.
|14680409310219
|55
|26
|25
|см.
|10.7
|кг.
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Тип документа
Каталог
Каталог SystemeBMSAct приводы воздушных заслонок
Дата документа: 21/07/2026
Формат PDF
Размер 6.52 MB
Каталог SystemeBMSAct приводы воздушных заслонок
Техническая документация
Руководство на приводы воздушных заслонок SystemeBMSAct DA04/DA06
Дата документа: 28/07/2026
Формат PDF
Размер 409.69 kB
Руководство на приводы воздушных заслонок SystemeBMSAct DA04/DA06
Д-ТР ТС-ЭМС, Д-ТР ТС-НВО
ЕАЭС N RU Д-CN.РА06.В.07736_26
Формат PDF
Размер 235.71 kB
Срок действия: 15/07/2026 - 14/07/2031
ЕАЭС N RU Д-CN.РА06.В.07736_26
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