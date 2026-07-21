Привод воздушной заслонки, 4Нм 2/3п 2×SPDT/⏦250В×3(1,5)А ⏦230В

Привод воздушной заслонки для систем общеобменной вентиляции, крутящий момент 4 Нм, управление: ВКЛ/ВЫКЛ 2/3 позиционное, напряжение питания 230 В (от 100 до 240 В) переменного тока, время срабатывания не более 50 с для угла поворота 90°, диапазон температур: от -30 до +50 °C, вал заслонки Ø6–16 мм или 8x8…12x12 мм для квадратного сечения, подключение наклеммную колодку, сечение провода до 2,0 мм², имеется возможность ручного управления нажатием кнопки, 2 концевых однополюсных переключателя на два направления (SPDT), степень защиты корпуса IP44.