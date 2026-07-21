Привод воздушной заслонки, 6Нм 0…10В/4…20мА ОСП 0…10В/4…20мА ⏦24В/⎓24В
Привод воздушной заслонки, 6Нм 0…10В/4…20мА ОСП 0…10В/4…20мА ⏦24В/⎓24В
Референс: DA06AF
Привод поворотной воздушной заслонки с аналоговым управлением для систем общеобменной вентиляции, без пружинного возврата (реверсивный), крутящий момент 6 Нм, время срабатывания: не более 70 с (до угла 90°), направление поворота изменяется без переустановки привода, напряжение питания 24 В переменного или постоянного тока, сигнал управления выбирается микропереключателями 0(2)–10 В постоянного тока или 0(4)–20 мА, сигнал обратной связи по положению выбирается 0(2)–10 В постоянного тока или 0(4)–20 мА, без концевых выключателей, температура эксплуатации от -30 до +50 °C, размер вала заслонки Ø6–16 мм или квадратный 8x8–12x12 мм, ручное управление осуществляется при нажатии кнопки, подключение на винтовые клеммы, степень защиты корпуса IP44.
Спецификация
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409351147
|21
|11
|8
|см.
|0.85
|кг.
CAR
|3
|—
|12
|шт.
|14680409351144
|43
|25
|26
|см.
|10.2
|кг.
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Тип документа
Каталог
Каталог SystemeBMSAct приводы воздушных заслонок
Дата документа: 21/07/2026
Формат PDF
Размер 6.52 MB
Каталог SystemeBMSAct приводы воздушных заслонок
Техническая документация
Руководство на приводы воздушных заслонок SystemeBMSAct DA04/DA06
Дата документа: 28/07/2026
Формат PDF
Размер 409.69 kB
Руководство на приводы воздушных заслонок SystemeBMSAct DA04/DA06
Д-ТР ТС-ЭМС
ЕАЭС N RU Д-CN.РА06.В.08029_26
Формат PDF
Размер 235.13 kB
Срок действия: 15/07/2026 - 14/07/2031
ЕАЭС N RU Д-CN.РА06.В.08029_26
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