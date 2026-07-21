Привод воздушной заслонки, 6Нм 0…10В/4…20мА ОСП 0…10В/4…20мА 2×SPDT/⏦250В×3(1,5)А ⏦24В/⎓24В

Привод поворотной воздушной заслонки с аналоговым управлением для систем общеобменной вентиляции, без пружинного возврата (реверсивный), крутящий момент 6 Нм, время срабатывания: не более 70 с (до угла 90°), направление поворота изменяется без переустановки привода, напряжение питания 24 В переменного или постоянного тока, сигнал управления выбирается микропереключателями 0(2)–10 В постоянного тока или 0(4)–20 мА, сигнал обратной связи по положению выбирается 0(2)–10 В постоянного тока или 0(4)–20 мА, 2 концевых выключателя, температура эксплуатации от -30 до +50 °C, размер вала заслонки Ø6–16 мм или квадратный 8x8–12x12 мм, ручное управление осуществляется при нажатии кнопки, подключение на винтовые клеммы, степень защиты корпуса IP44.