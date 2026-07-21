Привод воздушной заслонки, 16Нм 2п/3п ⏦24В/⎓24В

Привод поворотной воздушной заслонки с аналоговым управлением для систем общеобменной вентиляции, без пружинного возврата (реверсивный), крутящий момент 16 Нм, время срабатывания: не более 100 с (до угла 90°), направление поворота изменяется без переустановки привода, напряжение питания 24 В переменного или постоянного тока, сигнал управления 2-позиционный ВКЛ/ВЫКЛ или 3 позиционный в зависимости от схемы подключения, без концевых выключателей, температура эксплуатации от -30 до +50 °C, размер вала заслонки Ø10–20 мм или квадратный 10x10–16x16 мм, ручное управление осуществляется при нажатии кнопки, подключение на винтовые клеммы, степень защиты корпуса IP44.