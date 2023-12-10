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DA20S
Привод воздушной заслонки, 20Нм 2-поз ~24В

Привод воздушной заслонки, 20Нм 2-поз ~24В

Референс: DA20S
Линейка SystemeBMSAct
Спецификация
Технические характеристики
EC011290 Электрический серводвигатель
Степень защиты (IP) IP40
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.221010 см. 2 500г.
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Тип документа
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Каталог Каталог SystemeBMSAct приводы воздушных заслонок
Дата документа: 10/12/2023
Формат PDF
Размер 11.42 MB
Каталог SystemeBMSAct приводы воздушных заслонок
Каталог Каталог SystemeBMSAct клапаны и приводы
Дата документа: 10/12/2023
Формат PDF
Размер 372.23 kB
Каталог SystemeBMSAct клапаны и приводы
Техническая документация РЭ приводы воздушных заслонок
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 322.52 kB
РЭ приводы воздушных заслонок
Д-ТР ТС-ЭМС ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.05802_23
Формат PDF
Размер 173.19 kB
Срок действия: 22/05/2023 - 21/05/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.05802_23
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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