Привод воздушной заслонки, 24Нм 2/3п 2×SPDT/⏦250В×3(1,5)А ⏦24В/⎓24В
Привод поворотной воздушной заслонки с аналоговым управлением для систем общеобменной вентиляции, без пружинного возврата (реверсивный), крутящий момент 24 Нм, время срабатывания: не более 160 с (до угла 90°), направление поворота изменяется без переустановки привода, напряжение питания 24 В переменного или постоянного тока, сигнал управления 2-позиционный ВКЛ/ВЫКЛ или 3 позиционный в зависимости от схемы подключения, сигнал обратной связи по положению выбирается 0(2)–10 В постоянного тока или 0(4)–20 мА, 2 концевых выключателя, температура эксплуатации от -30 до +50 °C, размер вала заслонки Ø10–20 мм или квадратный 10x10–16x16 мм, ручное управление осуществляется при нажатии кнопки, подключение на винтовые клеммы, степень защиты корпуса IP44.
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409351437
|24
|13
|8
|см.
|1.27
|кг.
CAR
|3
|—
|12
|шт.
|14680409351434
|55
|26
|25
|см.
|15.2
|кг.