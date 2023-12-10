Привод воздушной заслонки, 30Нм 0…10В ОСП/0…10В ~24В
Привод воздушной заслонки, 30Нм 0…10В ОСП/0…10В ~24В
Референс: DA30VF
Спецификация
Технические характеристики
EC011290 Электрический серводвигатель
Степень защиты (IP) IP40
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|22
|10
|10
|см.
|2 500
|г.
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Каталог Каталог SystemeBMSAct приводы воздушных заслонокКаталог SystemeBMSAct приводы воздушных заслонок
Дата документа: 10/12/2023
Формат PDF
Размер 11.42 MB
Каталог Каталог SystemeBMSAct клапаны и приводыКаталог SystemeBMSAct клапаны и приводы
Дата документа: 10/12/2023
Формат PDF
Размер 372.23 kB
Техническая документация РЭ приводы воздушных заслонокРЭ приводы воздушных заслонок
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 322.52 kB
Д-ТР ТС-ЭМС ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.05802_23ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.05802_23
Формат PDF
Размер 173.19 kB
Срок действия: 22/05/2023 - 21/05/2028
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