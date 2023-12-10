Привод воздушной заслонки с пруж. возвратом, 10Нм 2поз ~220В
Привод воздушной заслонки с пруж. возвратом, 10Нм 2поз ~220В
Референс: DASR10SL
Спецификация
Технические характеристики
EC011290 Электрический серводвигатель
Ширина 13.5 мм
Высота 32 мм
Контрольный сигнал Двухточечный
Материал корпуса Пластик
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409169117
|32
|13.5
|9.5
|см.
|2.64
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог SystemeBMSAct приводы воздушных заслонок
Дата документа: 10/12/2023
Формат PDF
Размер 11.42 MB
Каталог SystemeBMSAct приводы воздушных заслонок
Техническая документация
Руководство по эксплуатации DASR приводы воздушных заслонок с пружинным возвратом
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 486.7 kB
Руководство по эксплуатации DASR приводы воздушных заслонок с пружинным возвратом
Д-ТР ТС-НВО
ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.26029_24
Формат PDF
Размер 936.38 kB
Срок действия: 19/01/2024 - 18/09/2029
ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.26029_24
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик