Привод воздушной заслонки с пружинным возвратом, 10Нм 0…10В ОСП 2×SPDT/~250В×3(1,5)А ~24В/⎓24В

Привод воздушной заслонки с пружинным возвратом, для управления положением поворотной воздушной заслонки в системах вентиляции и кондиционирования воздуха зданий, крутящий момент 10 Нм, площадь воздушной заслонки 1,5 м², время полного хода при работе от двигателя не более 120 с, время возврата от пружины не более 25 с, угол поворота до 95° устанавливается регулируемым механическим ограничителем, аналоговый пропорциональный сигнал управления 0…10 В, выходной сигнал обратной связи по положению 0…10 В, напряжение питания 24 В (от 19,2 до 28,8 В) переменного или постоянного тока, потребляемая мощность 5 ВА при открытии заслонки и 3 ВА при удержании заслонки в открытом положении, два концевых выключателя с переключающим контактом с коммутацией до 250 В переменного тока до 3 А для резистивной нагрузки или до 1,5 А для индуктивной нагрузки, вал воздушной заслонки круглого сечения диаметром от 10 до 21 мм или квадратного сечения от 6 до 15 мм и длиной не менее 90 мм, подключение на кабель длиной 1 м с сечением проводов 0,5 мм², ручное управление используя прилагаемый шестигранный ключ, температура окружающей среды от -30 до +50 °С, степень защиты корпуса IP54