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DASR20SL
Привод воздушной заслонки с пруж. возвратом, 20Нм 2поз ~220В

Привод воздушной заслонки с пруж. возвратом, 20Нм 2поз ~220В

Референс: DASR20SL
Линейка SystemeBMSAct
Спецификация
Технические характеристики
EC011290 Электрический серводвигатель
Ширина 13.5 мм
Высота 32 мм
Контрольный сигнал Двухточечный
Материал корпуса Пластик
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804091691553213.59.5 см. 2.64кг.
P12
4128шт.12080105 см. 370кг.
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Тип документа
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Каталог
Каталог SystemeBMSAct приводы воздушных заслонок
Дата документа: 10/12/2023
Формат PDF
Размер 11.42 MB
Каталог SystemeBMSAct приводы воздушных заслонок
Техническая документация
Руководство по эксплуатации DASR приводы воздушных заслонок с пружинным возвратом
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 486.7 kB
Руководство по эксплуатации DASR приводы воздушных заслонок с пружинным возвратом
Д-ТР ТС-НВО
ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.26029_24
Формат PDF
Размер 936.38 kB
Срок действия: 19/01/2024 - 18/09/2029
ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.26029_24
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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