City9 Box IT корпус встраиваемый с проз дв. 3ряд/36мод 2 розетки
City9 Box IT корпус встраиваемый с проз дв. 3ряд/36мод 2 розетки
Референс: EZ9E312S2FIT
Мультимедийный щиток Systeme Electric серии City9 Box предназначен для установки оборудования для слаботочных сетей таких как Wi-Fi роутер. Щиток встраивается в стену, имеет в комплекте металлическую решетку, две розетки, стяжки для фиксация проводов и рапстрап для фиксации Wi-Fi роутера. Дверь щитка - прозрачная, может быть установлена с правой или левой стороны. Мультимедийный щиток Systeme Electric City9 Box IT идеально сочетается с распределительными щитками City9 Box.
Спецификация
Технические характеристики
EC000214 Малый распределительный щит/бокс
Номер цвета RAL 9003
Количество рядов 3
DIN-рейка Нет
Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) 12
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201022060
|30.6
|47.4
|10.9
|см.
|2
|кг.
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Тип документа
Каталог Каталог City9 Set 2023Каталог City9 Set 2023
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 8.89 MB
Техническая документация Листовка City9 SetЛистовка City9 Set
Дата документа: 04/12/2023
Формат PDF
Размер 1.52 MB
С-ТР ТС-НВО EAЭС RU C-RU.АТ21.В.00121_23EAЭС RU C-RU.АТ21.В.00121_23
Формат PDF
Размер 3.71 MB
Срок действия: 25/01/2023 - 24/01/2028
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