City9 Box корпус навесной с проз. дв. 1ряд/8мод

Распределительный щиток Systeme Electric серии City9 Box предназначен для установки аппаратов защиты и управления бытовой электроустановки. Щиток вешается на стену, имеет 1 DIN-рейки для установки 8 аппаратов по 18 мм. Прозрачная дверь, может быть установлена с правой или левой стороны. Щит Systeme Electric City9 Box на 100% совместим с модульным оборудованием DEKraft и Systeme Electric.