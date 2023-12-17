City9 Set Выключатель нагрузки (ВН) 2P 63А 400В

Выключатель-разъединитель серии City9 Set Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 63 А, с красной рукояткой управления. Предназначен для включения и отключения нагрузок в электрических сетях напряжением 400 В. Категория применения AC-22A. Двойной разрыв цепи обеспечивает гарантированное отключение питания и отсутствие сваривания контактов. Крепление на DIN-рейку шириной 35 мм.