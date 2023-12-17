Продукты
EZ9E312S2FRU
City9 Box корпус встраиваемый с проз. дв. 3ряд/36мод
EZ9E312S2FRU
EZ9E312S2FRU
EZ9E312S2FRU
EZ9E312S2FRU
EZ9E312S2FRU
EZ9E312S2FRU
EZ9E312S2FRU

City9 Box корпус встраиваемый с проз. дв. 3ряд/36мод

Референс: EZ9E312S2FRU
Линейка City9 Box

Распределительный щиток Systeme Electric серии City9 Box предназначен для установки аппаратов защиты и управления бытовой электроустановки. Щиток встраивается в стену, имеет 3 DIN-рейки для установки 36 аппаратов по 18 мм. Прозрачная дверь щитка может быть установлена с правой или левой стороны. Щит Systeme Electric City9 Box на 100% совместим с модульным оборудованием DEKraft и Systeme Electric.

Спецификация
Технические характеристики
EC000214 Малый распределительный щит/бокс
Способ монтажа Скрытой установки
Цвет Белый
Ширина 300 мм
Высота 470 мм
Основные характеристики
Серия Easy9
Количество модулей по 18 мм в ряду 12
Тип ячейки Модульный щит
Тип продукта Шкаф
Дополнительные характеристики
[ue] номинальное рабочее напряжение 400 В Переменный ток
Шаг 9 мм 72
Цвет Белый (RAL 9003)
Тип передней крышки Прозрачнй
Кабельный ввод Канал ввода
Условия эксплуатации
Стандарты МЭК 60670-1-24
Степень загрязнения 2
Огнестойкость 650 °C ( 1800 s ) в соответствии с IEC 60695-2-10
Рабочая температура окружающей среды -5-60 °C
Температура окружающей среды при хранении -15-70 °C
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.3606480768897300470103 мм. 1.8кг.
CAR
33шт.1360648076889449.236.832.6 см. 7.57кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 103 мм Снаружи:
Высота 470 мм Снаружи:
Ширина 300 мм Снаружи:
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Тип документа
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Каталог Каталог City9 Set 2023
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 8.89 MB
Каталог City9 Set 2023
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00066_20
Формат PDF
Размер 1.09 MB
Срок действия: 09/11/2020 - 12/10/2023
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00066_20
С-ТР ТС-НВО ТС RU С-RU.АТ21.В.00033
Формат PDF
Размер 421.05 kB
Срок действия: 27/11/2017 - 27/11/2020
ТС RU С-RU.АТ21.В.00033
С-ТР ТС-НВО ТС RU С-RU.МЕ64.В.00283
Формат PDF
Размер 217.5 kB
Срок действия: 17/12/2014 - 17/12/2017
ТС RU С-RU.МЕ64.В.00283
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