City9 Set ВДТ 40А 2P 30мА Тип-AC 230В
City9 Set ВДТ 40А 2P 30мА Тип-AC 230В
Референс: C9R36240
Выключатель дифференциального тока (ВДТ) или устройство защитного отключения (УЗО) серии City9 Set Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 40А, ток утечки 30 мА, тип АС, электромеханический. Применяется в электрических сетях напряжением 230В. Уставка по току утечки 30 мА обеспечивает гарантированную защиту людей при прямом и косвенном прикосновении. Кнопка тест обеспечивает проверку работоспособности аппарата. Крепление на DIN-рейку шириной 35 мм. Подключение сверху и снизу. Безопасные клеммы.
Спецификация
Технические характеристики
EC000003 Дифференциальный выключатель / Устройство защитного отключения (УЗО)
Способ монтажа DIN-рейка (DRA)
Глубина установочная (встраив.) 45 мм
Номин. ток 40 А
Номин. напряжение 230 кВ
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409064047
|8.6
|3.9
|7.6
|см.
|0.22
|кг.
CAR
|3
|—
|78
|шт.
|14680409064044
|38.5
|28
|29
|см.
|17.55
|кг.
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Тип документа
Каталог Каталог City9 Set 2023Каталог City9 Set 2023
Дата документа: 17/12/2023
Формат PDF
Размер 8.89 MB
Техническая документация Листовка City9 SetЛистовка City9 Set
Дата документа: 04/12/2023
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Техническая документация City9 Set Выключатели дифференциального тока (ВДТ)City9 Set Выключатели дифференциального тока (ВДТ)
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 345.43 kB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.14357_23ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.14357_23
Формат PDF
Размер 1.03 MB
Срок действия: 04/09/2023 - 03/09/2028
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