Привод ОЗК, 3Нм, 2-поз 2×SPDT/⏦250В×3(1,5)А ⏦24В/⎓24В

Привод с возвратной пружиной для регулирования положения заслонки в составе противопожарного нормально-открытого клапана, крутящий момент 3 Нм, двухпозиционное управление (ВКЛ/ВЫКЛ), два концевых выключателя с коммутацией до 250 В переменного тока, не включает датчик температуры, напряжение питания 24 В переменного или постоянного тока