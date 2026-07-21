Привод ОЗК, 10Нм, 2-поз 2×SPDT/⏦250В×3(1,5)А вкл.датчик 72°С ⏦230В
Привод ОЗК, 10Нм, 2-поз 2×SPDT/⏦250В×3(1,5)А вкл.датчик 72°С ⏦230В
Референс: FDASR10SE72L
Привод с возвратной пружиной для регулирования положения заслонки в составе противопожарного нормально-открытого клапана, крутящий момент 10 Нм, двухпозиционное управление (ВКЛ/ВЫКЛ), два концевых выключателя с коммутацией до 250 В переменного тока, включает датчик температуры 72 °С, напряжение питания 230 В переменного тока
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог SystemeBMSAct приводы воздушных заслонок
Дата документа: 21/07/2026
Формат PDF
Размер 6.52 MB
Каталог SystemeBMSAct приводы воздушных заслонок
Техническая документация
Руководство SystemeBMSAct FDASR10-20 Приводы воздушных заслонок
Дата документа: 17/08/2026
Формат PDF
Размер 354.49 kB
Руководство SystemeBMSAct FDASR10-20 Приводы воздушных заслонок
Д-ТР ТС-ЭМС, Д-ТР ТС-НВО
ЕАЭС N RU Д-CN.РА06.В.07736_26
Формат PDF
Размер 235.71 kB
Срок действия: 15/07/2026 - 14/07/2031
ЕАЭС N RU Д-CN.РА06.В.07736_26
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик