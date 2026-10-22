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FSE000136
Systeme Infinity, Термостат для эл. теплого пола 16 А (250В), Арктический лед

Systeme Infinity, Термостат для эл. теплого пола 16 А (250В), Арктический лед

Референс: FSE000136
Серия Systeme Infinity

Термостат электромеханический для управления работой электрических теплых полов (230В), номинальный ток 16А. Имеет светодиодную индикацию режима работы. Выносной датчик температуры тип NTC 10кОм 2,5м и винты крепления в комплекте . Матовая стеклянная лицевая панель, устойчивая к загрязнениям и царапинам. Установка в квадратные монтажные коробки 86х86х50мм артикулов FSE350000,FSE350500,FSE350600 или аналогичные.

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804093583449.54.59.7 см. 0.152кг.
BB1
26шт.468040935835110.21919.4 см. 0.876кг.
CAR
360шт.146804093583582140.553 см. 8.758кг.
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Совместимые продукты
FSE350500
 
Systeme Infinity, Коробка установочная 83х83 мм, стыкуемая, для полых стен, Желтый
FSE350000
 
Systeme Infinity, Коробка установочная 86х86 мм, стыкуемая, для сплошных стен, Зеленый
FSE350600
 
Systeme Infinity, Коробка установочная, нестыкуемая 83х83 мм для полых стен, Желтый
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