ARTGALLERY 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.1а, 10АХ, механизм, БЕЛЫЙ
ARTGALLERY 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой, сх.1а, 10АХ, механизм, БЕЛЫЙ
Референс: GAL000113
Механизм Systeme Electric серии ArtGallery в цвете белый выключателя 1-клавишного с подсветкой подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. Пластик с ионами серебра в белом цвете обеспечивает антибактериальный эффект. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).
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Тип документа
Техническая документация Выключатель GAL00..13 серии ArtGallery руководство по эксплуатацииВыключатель GAL00..13 серии ArtGallery руководство по эксплуатации
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Размер 483.02 kB
Срок действия: 27/03/2024 - 26/03/2029
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