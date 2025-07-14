ARTGALLERY 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ с подсв., 10А, механизм, АЛЮМИНИЙ

Продукты
Механизм Systeme Electric серии ArtGallery в цвете алюминий выключателя 1-клавишного с самовозвратом и подсветкой подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. Классическое цветовое решение станет изюминкой любого интерьера. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии Минпромторг 2023).

Спецификация
Технические характеристики
EC000029 Кнопочный, самовозвратный, карточный выключатель
С подсветкой Да
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
Ширина устройства 71
Высота устройства 71
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.469020107017716.510.53 см. 0.076кг.
BB1
25шт.4690201070184239.28.9 см. 0.438кг.
CAR
320шт.1469020107018140.424.210.6 см. 1.938кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий
Дата документа: 14/07/2025
Формат PDF
Размер 96.99 MB
Каталог электроустановочных изделий
Каталог
Каталог для дизайнеров
Дата документа: 02/09/2025
Формат PDF
Размер 65.43 MB
Каталог для дизайнеров
Каталог
Каталог ArtGallery
Дата документа: 15/05/2024
Формат PDF
Размер 9.73 MB
Каталог ArtGallery
Техническая документация
Листовка ArtGallery
Дата документа: 17/05/2024
Формат PDF
Размер 1.27 MB
Листовка ArtGallery
